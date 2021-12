Violenta colisão faz quatro feridos em Vila Verde

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma violenta colisão frontal entre dois carros, esta sexta-feira, na Estrada Nacional 201, em Vila Verde, Braga.

Segundo o Correio da Manhã, os feridos - dois graves e dois ligeiros - foram assistidos no local pelos meios de socorro e transportados para o Hospital de Braga.

O alerta para o acidente foi dado pelas 11h46.

No local estiveram os Bombeiros de Vila Verde e de Ponte de Lima, as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e Viana do Castelo e a GNR de Vila do Prado, que investiga o acidente.