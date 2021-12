Morreu o antigo senador Bob Dole

Morreu no domingo de manhã, com 98 anos, o antigo senador norte-americano, Bob Dole, um veterano da Segunda Guerra que ultrapassou as feridas de combate para se tornar líder do Senado, várias vezes derrotado na corrida à Casa Branca. Dedicou os últimos anos da sua vida à causa dos veteranos feridos.

Dole disse em fevereiro que tinha sido diagnosticado um cancro do pulmão de fase 4.

Há muitos anos afastado do Kansas, onde nasceu, Dole fez a sua vida em Washington, no centro do poder, mesmo quando deixou a política, tendo nessa altura ingressado numa firma de advocacia de democratas proeminentes. Brincou a esse propósito uma vez, contando que levava o cão para o trabalho para ter outro republicano com quem falar.

Bob Dole tentou por três vezes tornar-se presidente dos Estados Unidos. A última foi em 1996, quando ganhou a nomeação republicana para ver Bill Clinton ser reeleito.

Procurou a nomeação presidencial pelo seu partido em 1980 e 1988, e foi o candidato a vice-presidente pelo Partido Republicano em 1976, ao lado de Gerald Ford, que não conseguiu ser eleito, depois de ter servido como Presidente dos Estados Unidos durante dois anos, na sequência da renúncia ao cargo de Richard Nixon.