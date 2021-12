Pink concretiza sonho de fã que sofre de cancro em fase terminal

Se Pink concorre-se para o prémio de melhor fada madrinha, seria uma forte concorrente para conquistar este título. Depois de angariar camisolas para duas crianças ao português Cristiano Ronaldo, agora chegou a vez de concretizar um dos últimos desejos de uma fã.

Diana Berberian tem 63 anos e sofre de cancro em fase terminal. A antiga atleta de triatlo sonhava em falar com a cantora e o seu desejo foi cumprido. Em videochamada, Pink esteve à conversa durante vários minutos com Diana, tendo elogiado muito a fã: tem "uma coragem que eu não compreendo".

Para além da conversa, Pink cantou uma versão de 'We Are the Champions', dos Queen.

