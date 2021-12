Metro de Lisboa oferece viagens para centro de vacinação da FIL

A iniciativa surge no âmbito de uma colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa.





O Metropolitano de Lisboa vai oferecer viagens a todas as pessoas que pretendam deslocar-se até ao Centro de Vacinação do Oriente (FIL) para serem vacinadas. A iniciativa surge no âmbito de uma colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa.

Em comunicado, esta terça-feira enviado às redações, o Metro indica que será necessário fazer uma pré-inscrição, disponível através do seu site ou por atendimento telefónico. Depois do registo e validação do pedido “será enviado um código que permitirá o levantamento nas máquinas automáticas do Metro de um cartão Viva Viagem com duas viagens para a rede do ML”, refere.

Os interessados terão de preencher um formulário disponível no site do Metro de Lisboa ou contactar o Centro de Atendimento através do 213 500 115.

“Após a validação do processo, será enviado um SMS para o contacto de telemóvel indicado, com o código do voucher que irá possibilitar o levantamento do cartão em qualquer máquina automática, selecionando a opção de pagamento voucher e introduzindo o código recebido. O voucher estará disponível para resgate a partir da data do envio do SMS e durante um prazo de 4 dias.”, explica o metropolitano.