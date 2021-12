Boris Johnson e a mulher já foram pais novamente

Este é o sétimo filho do primeiro-ministro britânico e o segundo com a atual esposa.





O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a mulher, Carrie Johnson, deram, esta quinta-feira, as boas-vindas ao segundo filho em comum: uma menina.

"O primeiro-ministro e a Sra. Johnson têm o prazer de anunciar o nascimento de uma menina saudável num hospital de Londres, na manhã de hoje”, lê-se num comunicado de um porta-voz do casal, citado pela Sky News.

"A mãe e a filha estão muito bem. O casal gostaria de agradecer à brilhante equipa de maternidade do NHS [Serviço Nacional de Saúde britânico] por todo o cuidado e apoio”, acrescenta.

Sublinhe-se que a menina é o sétimo filho do primeiro-ministro britânico. Boris Johnson tem quatro filhos com a ex-esposa Marina Wheeler, um filho nascido em 2009 de uma relação extraconjugal e dois filhos com a atual esposa.

Recorde-se que o primeiro filho em comum de Johnson com Carrie Symonds nasceu em abril de 2020 e chama-se Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, uma homenagem aos médicos que acompanharam o governante quando esteve internado devido à covid-19.