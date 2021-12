George Michael continua a pagar pelas luzes de Natal do seu bairro, mesmo depois da sua morte

O cantor George Michael comprou a sua propriedade localizada em Highgate, no norte de Londres, em 2002, e foi lá que passou a maior parte do seu tempo até à sua morte, no dia 25 de dezembro de 2016.





O intérprete de Last Christmas foi o "benfeitor secreto" do festival anual que ocorre a cada Natal neste bairro do norte de Londres e, mesmo depois da sua morte, tem continuado a ajudar a iluminar as suas ruas com luzes coloridas, nesta altura do ano.

De acordo com o jornal “Hampstead & Highgate Express”, a organização da decoração é feita pelos agentes imobiliários locais Prickett & Ellis, Winkworths e Taylor Gibbs, que confirmaram que os herdeiros do artista continuaram a ajudar com grande parte dos custos, que neste ano chegaram a 16 mil libras, o equivalente a 18 mil euros.

"George Michael foi o nosso ‘benfeitor secreto' por muitos anos e adorava as luzes de Natal. Felizmente, a sua herança continua a apoiar-nos até agora", revelou Chris Underhill, representante da Prickett & Ellis.