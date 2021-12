Aprovada vacinação obrigatória para profissionais da saúde na Alemanha

Os profissionais de saúde vão ser obrigados a vacinarem-se contra a covid-19, depois de os deputados alemães aprovarem, esta sexta-feira, uma lei que prevê que todos aqueles que trabalham em hospitais e lares devem estar vacinados contra o vírus.

O diploma, que foi aprovado com 571 votos a favor e 80 contra, aplica-se também aos funcionários de instituições de acolhimento de pessoas com deficiência, de ambulatórios, consultórios médicos, serviços de socorro ou centros socioeducativos.

Segundo o projeto de lei, os profissionais de saúde têm uma “responsabilidade especial” porque estão “em contacto próximo e intensivo com grupos de pessoas com alto risco de infeção e de doenças graves ou fatais”. Todos os visados com esta medida têm até ao dia 15 de março de 2022 para comprovar a vacinação completa. Caso não o façam, não poderão trabalhar.

Sublinhe-se que países como França, Itália, Grécia ou Reino Unido também já tinham tornado a vacinação obrigatória para profissionais de saúde.

Além disso, a Alemanha pretende ainda que a vacinação seja obrigatória para toda a população a partir de fevereiro de 2022. A medida poderá ser votada até ao final deste ano.