John Legend tatua desenho feito pela filha

Cantor tem agora um ramo de flores eternizado no braço.





O cantor John Legend fez recentemente uma tatuagem desenhada pela sua filha mais velha, Luna.

Chrissy Teigen, a esposa, contou à apresentadora Ellen DeGeneres que ambos foram inspirados pela primogénita a fazer novas tatuagens.

"Uma noite, a Luna estava a desenhar em nós", referiu Teigen a Ellen, acrescentando que a menina fez "lindo 'ramo' de flores no braço de John Legend". Na altura o artista desafiou a mulher a tatuar os desenhos da filha e cumpriu, mas meses depois.

Chrissy Teigen cumpriu em junho a promessa, tendo tatuado a borboleta que a filha desenhou. Já no caso do artista, o resultado só agora foi revelado na página de Instagram do estúdio de tatuagens onde eternizaram a obra.