Jovem desabafa por ninguém ter aparecido na sua festa de aniversário e história torna-se viral

Foi através das redes sociais que Maria Clara desabafou sobre o facto de ninguém ter aparecido na festa do seu 26.º aniversário, no último domingo, 12 de dezembro. O que a jovem brasileira não esperava é que a publicação se tornasse viral, contando já com mais de 70 mil ‘gostos’ e comentários.

“Vocês sabem o que é dar uma festa de aniversário e ninguém que você convidou vir??? Pois eu descobri hoje. As fotos são de mais cedo de quando eu tava bonita porque eu já borrei a maquilhagem toda de tanto chorar. Feliz aniversário para mim”, escreveu Maria Clara, na publicação partilhada no Twitter, e à qual juntou duas imagens suas junto de um bolo de aniversário. A publicação da jovem, que sofre de uma deficiência numa perna, acabou por emocionar os utilizadores, que se solidarizaram com o sucedido.

Ao site brasileiro G1, Maria Clara contou que tinha convidado 15 amigos para a festa, que teve lugar em sua casa, em Belo Horizonte. Contudo, o desfecho não foi o esperado.

“Convidei 15 amigos, da faculdade e da época do colégio. Só uma amiga que mora em outra cidade que me falou que não daria para ir. O restante nem mandou mensagem. Fiquei triste, chorei, cochilei, refiz a maquilhagem, fiquei com minha família e depois cantamos parabéns", contou a jovem, que depois voltou a partilhar uma imagem a apagar as velas, junto da família.

Em declarações ao mesmo site, Maria Clara diz que a festa serviu para refletir sobre “amizades verdadeiras”, mas também para perceber quem está consigo na sua “luta”.

“Pelo menos sobraram docinhos, salgados e bolo para comer a semana inteira”, brincou.

Na caixa de comentários à publicação, milhares de pessoas partilharam também histórias semelhantes e mostraram o seu apoio à jovem.