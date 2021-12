Morreu o ator Rogério Samora

Morreu, esta quarta-feira, Rogério Samora, avança a SIC Notícias. O ator esteve 146 dias internado após sofrer uma paragem cardiorrespiratória, em julho, quando estava nas gravações da novela ‘Amor Amor’ da SIC. Tinha 63 anos.

O ator estava em observação no Hospital Amadora-Sintra desde segunda-feira à tarde, depois de ter estado internado nesta unidade de saúde durante mais de dois meses. No final de setembro, foi transferido para a unidade de cuidados continuados da ASFE Saúde, no concelho de Mafra, com prognóstico reservado.

José Rogério Filipe Samora nasceu a 28 de outubro de 1958, em Lisboa. Formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema e estreou-se no palco da Casa da Comédia, com apenas 21 anos, na peça ‘A Paixão Segundo Pier Paolo Pasolini, de René Kalisky’, dirigido por Filipe La Féria. A interpretação valer-lhe-ia o prémio de ‘Ator Revelação’ da Associação de Críticos de Teatro e desde aí, além dos críticos, conquistou o público.

No total, participou em mais de 100 projetos, incluindo produções de teatro, cinematográficas e novelas.

Fez parte da primeira novela portuguesa: Vila Faia, da RTP, estreada em 1982. No canal público, deu vida a personagens em quase uma dezena de novelas.

Nos meados da década de 1990, passa a apresentar alguns programas de televisão da TVI.

Apesar de fazer parte de várias peças de teatro e de cinema, foi com as suas personagens no pequeno ecrã que ganhou o estatuto de galã português. Mais recentemente fez parte das novelas da SIC Mar Salgado, Amor Maior, Golpe de Sorte e Nazaré.

Notícia atualizada às 12h55.