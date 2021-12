Zendaya revela qual é o seu Homem-Aranha favorito

Zendaya revelou qual é o seu Homem-Aranha preferido. Durante uma apresentação do novo filme – Homem-Aranha: Sem Volta a Casa – no programa Jimmy Kimmel Live, a atriz teve de escolher entre os três atores que deram vida ao super-herói, nos quais se inclui o namorado, Tom Holland.

“Qual é o melhor Homem-Aranha na tua opinião? Tobey Maguire, Tom Holland ou Andrew Garfield, diz-me o que pensas”, questionou Brent, um rapaz de 11 anos, numa ronda de perguntas feitas por crianças.

“Ouve, não me vou colocar em problemas. Não vou escolher um preferido, mas...”, disse Zendaya, antes de apontar para o namorado.

Tom Holland e Zendaya, ambos com 25 anos, conheceram-se nas gravações do Homem-Aranha: Regresso a Casa, de 2017, onde a atriz interpretou Michelle ‘MJ’ Jones, o par romântico do super-herói, mas só assumiram o relacionamento no passado mês de novembro.