Guns N' Roses vão reeditar especiais de 'Use Your Illusion'

'Use Your Illusion I' e 'Use Your Illusion II' foram editados ao mesmo tempo a 17 de setembro de 1991 e rapidamente ocuparam o primeiro e segundo lugar das tabelas de vendas nos Estados Unidos.





Os Guns N' Roses irão lançar reedições deluxe dos dois volumes de 'Use Your Illusion', em 2022.

O acontecimento estava marcado para este ano, em que se cumpriu o 30º aniversário de 'Use Your Illusion I' e de 'Use Your Illusion II', mas a pandemia da covid-19 impediu que tal acontecesse.

"Mas vão ser lançadas", garantiu Slash ao website Biff Bam Pop!. "Vão ter muita coisa fixe ao vivo, concertos no Ritz e em Las Vegas, em 1989, 1990", revelou o guitarrista.

'Use Your Illusion I' e 'Use Your Illusion II' foram editados, ao mesmo tempo, a 17 de setembro de 1991 e rapidamente ocuparam o primeiro e segundo lugar das tabelas de vendas nos Estados Unidos.