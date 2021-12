Inês Lopes Gonçalves deixa o "5 Para a Meia Noite"

A emissão desta quinta-feira do programa da RTP1 foi a última apresentada por Inês Lopes Gonçalves. A apresentadora esclareceu que, em 2022, o programa vai regressar, mas com um novo apresentador.





Inês Lopes Gonçalves que substituiu Filomena Cautela no 'sofá do 5' em 2020, despediu-se esta quinta-feira do programa. "Hoje apresento o meu último '5 Para A Meia Noite'", revelou a apresentadora antes do arranque da emissão do talk show.

"O '5 para a meia-noite' vai fazer uma pausa e em janeiro volta, naturalmente, mas com outro apresentador. Este é mesmo o meu último programa. Isto é normal: as variantes mudam, as estações do ano mudam e até os ministros da Administração Interna mudam. Os apresentadores também têm de mudar", elucidou a apresentadora.

Além de ter estado ao lado de Filomena Cautela durante alguns anos e depois de ter sido a mesma a comandar o programa durante este ano, Inês Lopes Gonçalves faz parte da equipa do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.