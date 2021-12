Filho de Madonna é artista sob pseudónimo

Rocco, um dos filhos de Madonna, está a ser representado por uma galeria de Londres sob o pseudónimo de Rhed, conta o Page Six.

"Rhed é um jovem artista emergente cuja formação cultural é diversa e pouco convencional", diz a biografia do jovem artista no site da galeria Tanya Baxter Contemporary de Londres. "A sua infância foi passada entre Nova Iorque e Londres, o que lhe proporcionou uma formação artística eclética e diversa", acrescentam.

O filho da diva da Pop exibiu a sua primeira exposição em julho de 2018, estando atualmente a estudar artes da University of Arts London: Central Saint Martins. Segundo o jornal The Sun, "ele inspira-se no graffiter Bansky e vê-se a si mesmo como uma peça chave no cenário artístico de Londres daqui a uns anos".

Já este verão Rocco realizou outra exposição na galeria, tendo contado com a presença dos progenitores, Madonna e Guy Richie, assim como dos irmãos Mercy e Davis.

O Page Six refere ainda que as peças do jovem artistas estão listadas na plataforma Artsy num valor máximo de 24 mil dólares, o equivalente a aproximadamente 28 mil euros.