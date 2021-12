Despiste de ambulância causa um morto e dois feridos

O despiste de uma ambulância na madrugada deste domingo em Arcos de Valdevez provocouu a morte de uma idosa de 96 anos e feriu dois bombeiros, estando um deles em estado grave.

De acordo com o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o alerta para o acidente foi dado pelas 2h40, tendo a viatura dos bombeiros sofrido em despiste e caido numa ravina. As causas do acidente ainda estão por apurar.

A vítima mortal é uma idosa que estava a ser transportada em serviço de urgência. Ambos os bombeiros estão internados.

No local esteve o destacamento de trânsito de Viana do Castelo.