Kelly Clarkson diz que vai ficar "solteira para sempre"

Perante o processo de divórcio, a cantora Kelly Clarkson brincou ao dizer que vai ficar "solteira para sempre". As palavras foram ditas no episódio de "The Kelly Clarkson Show", que foi emitido no início da semana, enquanto a artista falava sobre as possibilidades de viver um novo romance.

Clarkson referiu que tem problemas em "ver sinais de alerta" nos encontros.

"Sou sempre aquela pessoa que fica do género: 'Oh, não sei. Talvez eles estivessem a ter um dia mau'", disse.

No mesmo episódio o seu convidado Andy Cohen admitiu que tende a "cortar e fugir" quando vê um sinal de alerta, tendo a cantora dito que deviam "sair juntos" para ela "deixar de ser assim".

Além disso, o apresentador de "Watch What Happens Live" disse que, nesses momentos, gosta de beber um cocktail, levando Kelly Clarkson a dizer que não tem o mesmo hábito.

"Não sei. Acho que sou mais a pessoa que gosta de café. Não sei se ainda estou disposta a investir numa noite contigo", respondeu, na brincadeira. "Vou ficar solteira para sempre", acrescentou depois.

Recorde-se que, passados quase sete de casamento, Kelly Clarkson, de 39 anos, pediu o divórcio a Brandon Blackstoch, em junho do ano passado. O juiz declarou a cantora legalmente solteira em agosto, mas o processo da separação continua de pé.