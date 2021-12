Jovem de 16 anos espancada no Barreiro pela atual namorada do seu ex-companheiro

Luana Cesário, uma jovem de 16 anos, foi espancada na passada quinta-feira no terminal fluvial do Barreiro depois de ter combinado encontrar-se com um amigo.

"Eu encontro me com esse dito cujo e passado 10 minutos aparece o meu ex namorado e a namorada atual", explica a jovem ao Nascer do Sol.

A atual namorada do seu ex-companheiro, com quem namorou cerca de um ano e cujo relacionamento terminou há dois meses, começou então a desferir-lhe murros, usando "anéis enormes", o que fez com que Luana "caísse, batesse com a cabeça e ficasse paralisada".

Apesar de este acontecimento se ter dado num local público, Luana confessa que ninguém a ajudou e que não se lembra como saiu de lá.

Luana revela que foi levada para o hospital por três amigas e a mãe de uma delas, tendo depois aparecido o pai da jovem.

A jovem adianta ainda ao Nascer do Sol que apresentou queixa na polícia, não tendo, por enquanto mais novidades.