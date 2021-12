Protagonista de 'Anatomia de Grey' diz que a série "devia acabar"

Ellen Pompeo, a atriz que dá vida a Meredith Grey desde 2005 na famosa série de drama ‘Anatomia de Grey’, considera que a trama “devia acabar”.

Em entrevista à revista Insider, Pompeo confessou que tem estado preocupada em explorar as possibilidades criativas da série, enquanto outros estão mais interessados no seu sucesso comercial.

“Tenho andado concentrada em convencer toda a gente de que [a série] devia acabar”, contou. “Sinto-me super ingénua quando questiono: ‘Mas qual é a história? Que história vamos contar’. E ficam todos tipo: ‘Quem se importa com isso, Ellen? Isto faz ‘zilhões’ de dólares”, acrescentou.

Já no mês passado a atriz teceu críticas à famosa série, que se encontra atualmente na 18.ª temporada. Em causa está uma cena do 5.º episódio da 2.ª temporada em que a sua personagem implora pelo amor do seu par romântico. “Quando li aquela cena, fiquei horrorizada. Fiquei tipo: ‘Mas eu foi implorar a um homem?’”, confessou no seu podcast ‘Tell me with Ellen Pompeo’.