Adolescentes assassinaram professora de Espanhol e esconderam corpo num parque

Dois jovens, de 16 anos, estão acusados do homicídio de uma professora de Espanhol, de 66 anos, em Fairfield, Connecticut, nos Estados Unidos.

Os suspeitos, Willard Noble Chaiden Miller e Jeremy Everett Goodale, eram alunos na Escola Secundária de Fairfield, onde a vítima lecionava desde 2012.

Segundo a imprensa internacional, o corpo de Graber foi encontrado no passado dia 3 de novembro, no Parque Chautauqua, um dia depois de ser dada como desaparecida. De acordo com as autoridades, a mulher terá sofrido um golpe na cabeça.

A polícia terá ligado o caso aos jovens, depois de receber uma denúncia de que Goodale trocou detalhes sobre o plano do homicídio nas redes sociais. Documentos judiciais também indicam que as buscas domiciliárias às casas dos suspeitos levaram a polícia a encontrar roupas com sangue e que uma testemunha garantiu ter avistado os jovens no parque onde o corpo foi encontrado no dia 3 de novembro.

Contudo, não foi divulgada a motivação do crime.

Miller e Goodale, que estão detidos em centros de detenção juvenil, foram formalmente acusados de homicídio este mês, mas deverão começar a ser julgados apenas no próximo ano. Na última semana, a defesa de ambos pediu que estes fossem julgados num tribunal juvenil.