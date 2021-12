Jay-Z diz que Beyoncé é "uma evolução" de Michael Jackson

Jay-Z considerou que a mulher ultrapassou ‘MJ’ com a sua prestação no Coachella Valley Music and Arts Festival.





O rapper Jay-Z comparou a sua mulher, Beyoncé, a Michael Jackson e diz que a cantora é “uma evolução” do ‘rei do pop’. Numa conversa com Alicia Keys no Twitter Spaces, Jay-Z considerou que a mulher ultrapassou ‘MJ’ com a sua prestação no Coachella Valley Music and Arts Festival, em 2018, nove anos após a morte do ícone da música pop.

“Bey vai ficar chateada por dizer isto, mas o Michael Jackson nunca teve um Coachella”, afirmou. “Ela é uma evolução dele, porque assistia aos seus concertos desde os nove anos. As crianças são iguais”, explicou.

Jay-Z prossegue e destaca a importância do festival nos Estados Unidos da América, que anualmente concentra cerca de 125 mil pessoas na Califórnia. Em 2018, a artista do Texas foi a primeira mulher afro-americana a ser cabeça de cartaz do festival.

“Diz-me um festival que seja tão culturalmente relevante e emocionante como o Coachella. A Beyoncé será uma das melhores cantoras que alguma vez ouvimos porque ela é uma boa aluna”, frisou.

Após as declarações de Jay-Z, foram vários os comentários nas redes sociais. E, se há quem considere que “Michael Jackson é incomparável” e que “nunca precisou do Coachella” porque “teve o dobro das audiências de qualquer concerto da Beyoncé”, também há quem ache que a artista “já o ultrapassou há anos”.