Farmácias batem recorde de testes realizados à covid-19 num dia

As farmácias portuguesas bateram esta quarta-feira o novo recorde de mais testes realizados, tendo realizado 101 mil testes rápidos de antigénio, informou à agência Lusa Ema Paula, presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF). Além disso, foram vendidos na última semana mais de 1,3 milhões de autotestes ao novo coronavírus.

Nos últimos sete dias, as farmácias portuguesas venderam 1.333.817 testes rápidos, mais de metade dos testes vendidos durante todo o mês de dezembro, até agora.

Para muitas farmácias, os picos de testagem aconteciam às quintas e sextas-feiras, devido à corrida aos testes antigénio, por estes serem obrigatórios para entrar em estádios, bares e discotecas.

"Na sexta-feira passada tivemos um pico de mais de 100 mil testes realizados nas farmácias. Temos tido dias acima dos 70 a 80 mil testes, sendo as quintas e as sexta-feira os dias com maior número de testes. Estamos na expectativa de ver a resposta que será dada hoje e amanhã", referiu ainda Ema Paulino, quando ainda não tinham sido apurados os dados relativos a quarta-feira.

A aproximação do Natal e das reuniões tem feito a procura pelos testes disparar e nos últimos dias tem sido difícil encontrar uma farmácia ou laboratório sem fila à porta ou com marcações disponíveis para realizar testes.