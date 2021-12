Detidas 13 pessoas pela PSP de Lisboa na sexta-feira. Grande parte foi por condução sob efeito de álcool

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 13 pessoas durante as várias operações que decorreram na sexta-feira, na sequência de um reforço da segurança durante a quadra festiva.

Segundo um comunicado da PSP ao qual o Nascer do Sol teve acesso, entre as 00h e as 23h59 de 24 de dezembro, oito dos treze foram detidos por condução sob efeito de álcool, dois por desobediência, um por condução sem habilitação, um por resistência e coação sobre funcionários e outro por mandado de detenção.

Durante este período, "ocorreram 34 acidentes de trânsito dos quais resultaram 14 feridos leves", detalha ainda a força de segurança.