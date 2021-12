Aeroporto de Lisboa reforça capacidade de testes à covid-19

"Laboratório da Synlab no Aeroporto de Lisboa será exclusivo para passageiros portadores de bilhete, entre o dia 30 de dezembro e o dia 2 de janeiro" avança a ANA - Aeroportos de Portugal





O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a reforçar os recursos relativos à capacidade de realizar testes à covid-19, adiantou a ANA - Aeroportos de Portugal.

Devido ao aumento da procura nos últimos dias a empresa adianta que os "postos laboratoriais no aeroporto de Lisboa apresentaram tempos de espera elevados", já estando, no entando "a situação está a ser monitorizada e os recursos reforçados".

Contudo, "com vista a assegurar a necessidade de testagem dos passageiros, e sendo previsível um novo aumento de procura no próximo fim de semana, o laboratório da Synlab no Aeroporto de Lisboa será exclusivo para passageiros portadores de bilhete, entre o dia 30 de dezembro e o dia 2 de janeiro", garante a ANA, acrescentando que os "agendamentos já efetuados serão, naturalmente, cumpridos".

Quase 1.700 passageiros foram multados entre dia 1 e 26 de dezembro por falta falta de teste negativo ao SARS-CoV-2, ou certificado de recuperação, indicou hoje à agência Lusa o Ministério da Administração Interna (MAI). Foram ainda multadas 38 empresas por terem transportado passageiros sem esta documentação.