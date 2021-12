TAP reforça oferta a partir do Porto

"A TAP reforça assim o seu compromisso com o Porto e o Norte, assegurando que analisa em permanência todas as possibilidades de novas rotas e ligações à partida dos aeroportos nacionais".





A TAP vai reforçar no próximo verão a sua oferta de voos intercontinentais a partir do Porto para São Paulo e Rio de Janeiro, com mais um voo por semana para cada um destes destinos.

Ao mesmo tempo, vai reforçar também a Ponte Aérea entre o Porto e Lisboa com mais dois voos diários, ascendendo assim as ligações entre as duas cidades aos 10 voos por dia, o que permite a otimização das ligações a todos os destinos operados pela TAP no seu hub de Lisboa.

"A TAP reforça assim o seu compromisso com o Porto e o Norte, assegurando que analisa em permanência todas as possibilidades de novas rotas e ligações à partida dos aeroportos nacionais".