DGS deverá apresentar amanhã decisão sobre redução do período de isolamento

"Portugal está a fazer o mesmo que outros países da Europa, a equacionar a redução do período de isolamento com segurança", diz diretora da Direção-Geral da Saúde.





A Direção-Geral da Saúde (DGS) está a recolher provas científicas para a avaliação técnica sobre uma eventual redução do período de isolamento de infetados com a covid-19. Segundo a diretora da DGS, Graça Freitas, a decisão será "provavelmente comunicada" na manhã de quinta-feira.

A entidade de saúde disse à agência Lusa que "está a recolher a melhor evidência científica e a avaliar tecnicamente essa questão", referindo ainda o caso dos Estados Unidos, que diminuiu de dez para cinco dias o tempo de isolamento dos infetados assintomáticos e dos contactos de risco.

“A decisão será conhecida nas próximas horas. Portugal está a fazer o mesmo que outros países da Europa, a equacionar a redução do período de isolamento com segurança. Está em fase final de avaliação. Não lhe posso dizer se [redução] será para cinco ou sete dias”, indicou, esta quarta-feira, Graça Freitas em entrevista à RTP3.

A Ordem dos Médicos considera que este momento da pandemia exige "uma adaptação ágil" das normas e procedimentos, ao recomendar assim a redução do isolamento de dez para sete dias.

A Madeira alterou hoje esta medida, ao reduzir para cinco dias o período de isolamento de infetados assintomáticos e de contactos de risco, acabando ainda com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose.

De acordo com uma circular da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, a alteração deve-se à predominância da variante Omicron e à "atual evidência científica", que "sugere que a maior parte da transmissão" ocorre "no início do curso da doença", geralmente, nos dois dias "antes do início dos sintomas" e dois a três dias depois.