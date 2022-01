Keanu Reeves doa 70% do salário do primeiro filme da saga 'The Matrix' à investigação da leucemia

Irmã do ator lutou contra o cancro do sangue durante uma década.





O ator Keanu Reeves doou 70% do seu salário do primeiro filme da saga "The Matrix" para a investigação da leucemia, depois da sua irmã mais nova lutar contra a doença durante 10 anos.

O ator de 57 anos, que terá recebido um total de 45 milhões de dólares (39,85 milhões de euros) pelo filme realizado em 1999, sentiu-se inspirado a financiar a pesquisa do cancro do sangue depois de a irmã Kim, agora com 55 anos, ter sido diagnosticada em 1991.

Na altura, o ator foi um dos principais cuidadores da irmã, tendo já referido que "ela está sempre lá" para ele, assim como ele estará "sempre lá para ela".