Nel Monteiro arrasa Leandro: "Não acreditem muito no que ele diz, porque de humildade não tem mesmo nada"

O cantor Nel Monteiro recorreu às redes sociais para divulgar um comunicado, no qual critica o colega de profissão Leandro, atual concorrente do 'Big Brother Famosos', da TVI.

Em causa está o facto de, no domingo, durante a primeira gala do formato, se ter falado que Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha eram os “padrinhos” do início da carreira musical de Leandro. Nel Monteiro não gostou e diz que é ele o verdadeiro “padrinho” do músico.

“Há que corrigir a nível nacional que o verdadeiro padrinho musical do Leandro é oficialmente, a 100%, o Nel Monteiro, onde o Leandro passou parte dos seus primeiros dias de produção musical. Do primeiro CD, em casa de seu padrinho em Albergaria-a-Velha, para não andar sempre cá e lá, porque nem dinheiro tinha para os transportes, tendo nesta casa toda a liberdade de fazer o que devia e em algumas coisitas o que não devia”, começou por escrever no Facebook.

“A TVI sabe perfeitamente que quem apostou a 100% no Leandro foi Nel Monteiro. O lançamento do primeiro CD, ‘Meu coração está de luto', publicamente, foi na TVI, ficando Nel Monteiro, como padrinho, e a TVI, como madrinha”, acrescentou, explicando que Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha foram apenas responsáveis pela apresentação do CD.

“Chamo a atenção dos portugueses [para] que não acreditem muito no que o Leandro diz, porque de humildade ele não tem mesmo nada e ficamos por aqui, porque há muito mais na caixinha dos segredos do Nel Monteiro”, lê-se.

“Em vez de sempre elogiares nomes que pouco ou nada fizeram por ti, bem podias ter sido mais humilde e pensares mais em quem até te pagava as despesas do transporte de Lisboa para Albergaria, o alojamento, a alimentação a ti, ao teu pai e irmão, e até o fatinho todo bem giro para te apresentares em palco, lembras-te? Se calhar não”, rematou o músico, de 76 anos.