"Mentiras outra vez". Rúben Semedo volta a ser notícia na Grécia desta vez por alegadamente agredir namorada

A imprensa grega noticiou que o jogador português foi detido na noite de segunda-feira, depois da namorada de 28 anos ter apresentado queixa devido a uma discussão que se tornou mais violenta, na qual esta saiu lesionada na clavícula, tendo ficado no exterior de casa, impedida de entrar pelo jogador. Semedo decidiu fazer justiça e fez um direto no Instagram, onde disse que tudo não passa de uma mentira e que está tudo bem entre o casal.





Rúben Semedo volta a estar no centro das atenções da imprensa grega, ao ter sido noticiado que o jogador do Olympiacos foi detido na noite de segunda-feira por um alegado caso de violência doméstica contra a namorada, que entretanto terá retirado a sua queixa.

Quando começou a ser divulgado o novo episódio de violência, na Grécia, Rúben Semedo decidiu recorrer às redes sociais para esclarecer através das suas palavras o sucedido: "Por favor, chega de mentiras", escreveu esta mensagem numa 'story', anunciando de seguida que iria fazer um direto no Instagram para falar com os fãs e família.

"Têm saído algumas notícias que dizem que fui detido, por isso, para todos os adeptos e família, quero mostrar que estou em casa", começou por dizer o internacional português, num vídeo em direto que se podia ver Semedo a jogar UNO com a companheira de nacionalidade também lusa.

"Após as fake news que as pessoas estão a partilhar, estão a ligar-me, dizem mentiras sobre mim e sobre a minha companheira. Isto é apenas para mostrar que está tudo bem, para que não fiquem preocupados. Estamos a jogar UNO. Não estou detido, está tudo bem. Mentiras outra vez. Como disse antes, não mintam mais. Para dizer isto claramente: estou a fazer este direto com música grega que não percebo, mas este era o meu objetivo", disse o defesa, que foi apontado como um possível reforço do FC Porto.

"As pessoas que me conhecem sabem que não gosto de falar da minha vida privada, mas sinto que é necessário. Muitas mentiras, muitas histórias e ninguém me perguntou nada... Vamos ver-nos em breve, pessoal. Espero que não desta forma, num direto para falar sobre mentiras", afirmou, ao terminar o direto com um abraço para Portugal: "Como disse, espero fazer diretos mais frequentemente, mas não nestas circunstâncias. Era esta mensagem que queria passar e mostrar. Por isso, vemo-nos em breve. Um grande abraço para Portugal, com muito amor".

De acordo com o jornal grego Enikos, Rúben Semedo foi detido ontem à noite depois de uma queixa apresentada pela namorada de 28 anos, alegando ter sido espancada pelo jogador de 27 anos.

Segundo as informações divulgadas pela comunicação social daquele país, a companheira chamou a polícia e contou que Semedo a tinha espancado depois de uma discussão que se tornou violenta, tendo-lhe acertado na clavícula, de forma a provocar-lhe cortes e hematomas, enquanto a trancava fora de casa, em Glyfada, sem a deixar entrar.

A polícia grega chegou ao local e encontrou a companheira de Semedo no exterior da casa. Foi levada para a esquadra da polícia de Alimos, tendo sido encaminhada para o serviço de violência doméstica, onde a mulher de 28 anos apresentou queixa contra o jogador.

Depois de ser levada pela polícia, Rúben Semedo apresentou-se de livre vontade naquela esquadra, onde acabou detido, tentando ainda convencer a namorada a retirar a queixa. No dia seguinte, hoje, foi libertado com ordem do Procurador-Geral da República grego. Segundo o jornal desportivo grego Gazzeta, a namorada chegou a retirar a queixa, porém a notícia avançada não revela as circunstâncias da decisão.

Contudo, segundo o jornal Enikos, a mulher de 28 anos chegou a ser analisada por um médico forense, que provou que a namorada foi atingida na clavícula e que apresentava lacerações.

Esta não é a primeira vez que Rúben Semedo está envolvido em incidentes relacionados com violência contra mulheres. Em agosto de 2021, o português foi detido pelas autoridades gregas, depois de ter sido apresentada uma queixa contra o jogador por uma menor que afirmava ter sido violada pelo mesmo e também por um amigo de nacionalidade nigeriana.

Semedo acabou por sair em liberdade ao pagar uma fiança de 10 mil euros, uma vez que não ficou esclarecido em tribunal a alegada violação à jovem de 17 anos.