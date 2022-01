Jornal britânico indeminiza Meghan Markle... em 1,20€

Acordo entre ambas as partes põe fim à batalha judicial depois de três anos e meio.





Meghan Markle vai receber uma indeminização de 1 libra (1,20 euros) do jornal The Mail on Sunday. O pagamento de danos é relativo a uma publicação feita pelo órgão de comunicação que partilhava uma carta que a duquesa tinha escrito ao pai, Thomas Markle.

O valor consta em documentos judiciais que comprovam que o jornal britânico aceitou pagar a indeminização a Meghan.

A Associated Newspapers tinha considerado um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal, mas acabou por aceitar a derrota no caso de longa duração. Um acordo entre ambas as partes põe agora fim à batalha judicial.

Recorde-se que a duquesa de Sussex processou a Associated Newspapers pela publicação de cinco artigos que divulgavam excertos de uma carta privada que a duquesa enviou ao pai, Thomas Markle, no verão de 2018.