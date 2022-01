Efemérides de 10 de janeiro

49 a.C. O imperador-ditador romano Júlio César (100-44 a.C.) e a sua XIII Legião Gemina atravessaram há 2051 anos o Rubicão (rio do Nordeste da Península Itálica que desaguava no Adriático, e equivalerá hoje ao Fiumicino), desencadeando a guerra civil contra o seu ex-aliado Pompeu (106-48 a.C.), cunhando além disso a expressão ‘atravessar o Rubicão’.

1875 Foi fundado há 147 anos o Partido Socialista (era o 1º em Portugal), antecessor do actual, pelo intelectual e activista José Fontana (1840-76), e que duraria nessa versão até 1933.

1911 Começou há 111 anos uma greve dos ferroviários portugueses, no mesmo dia em que o Governo Provisório da República aprovava um Decreto a reconhecer o direito dos trabalhadores ao descanso no domingo..

1929 Tintim e o cão Milu, de Hergé, apareceram há 92 anos, pela primeira vez, num semanário católico de Bruxelas (num suplemento do jornal Le Vingtième Siècle).

1985 A 1.ª edição do festival Rock in Rio teve lugar há 37 anos, no Rio de Janeiro.

1990 O Governo chinês levantou há 32 anos a lei marcial, que vigorava em Pequim desde as manifestações pró-democracia da Praça Tiananmen (ou Celestial), em Maio de 89 (onde se deu o massacre de 4 de Junho).

2008 O então primeiro-ministro, José Sócrates (n.1959, em funções entre 2005-11), anunciou há 14 anos a decisão preliminar (e nunca concretizada) de escolher Alcochete como a localização do novo aeroporto internacional de Lisboa, invocando um estudo do LNEC segundo o qual saía 260 milhões de euros mais barato do que se fosse na Ota (agora fala-se no Montijo, como hipótese longínqua).

2017 O Conselho da FIFA, órgão que substituiu o Comité Executivo, aprovou há 5 anos o alargamento da fase final do Mundial de futebol, a partir de 2026, de 32 para 48 seleções, distribuídas por 16 grupos de três equipas.

2021 A PGA dos EUA tirou há um ano o Campeonato de 2022 do Trump National GC em Bedminster, depois de apoiantes do ex-Presidente Donald Trump atacarem o Capitólio.