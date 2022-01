Benfica conta com quarteto recuperado da covid-19

Vlachodimos, Pizzi, Meïté e Yaremchuk, que testaram positivo à covid-19 e falharam o jogo do Benfica com o Paços de Ferreira, treinaram hoje no Seixal.





O Benfica pode respirar de alívio, depois de Vlachodimos, Pizzi, Meïté e Yaremchuk terem estado presentes no treino da equipa 'encarnada' no Seixal. Após falhar o jogo com o Paços de Ferreira, devido a infeção com covid-19, o quarteto voltou aos treinos, a tempo do jogo da 18.ª jornada da I Liga, em casa, com o Moreirense, informou o clube.

Ainda assim, o central belga Vertonghen e o extremo sérvio Radonjic continuaram ausentes dos trabalhos no Seixal.

No sábado, os 'encarnados', que estão no terceiro lugar da tabela classificativa, a quatro pontos do Sporting (segundo) e a sete do líder FC Porto, recebem o Moreirense, 15.º colocado, em encontro marcado para as 18h00.