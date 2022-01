Snoop Dogg prepara-se para lançar a sua marca de cachorros quentes

Seis anos depois de dizer que nunca tinha comido um cachorro quente (hot dog, em inglês), o rapper Snoop Dogg está-se a preparar para lançar a sua própria marca do produto, denominada de "Snoop Doggs" (os cachorros do Snoop).

O advogado da lenda do hip-hop, cujo verdadeiro nome é Calvin Broadus, entregou em dezembro do ano passado uma candidatura ao Gabinete de Patentes e Marcas dos Estados Unidos um registo com o nome de "Snoop Doggs", avançando que pretendia usá-lo para vender cachorros quentes e outro tipo de produtos com salsichas.

Contudo, o registo entregue no mês passado não foi muito detalhado relativamente aos produtos que pretendia vender. O advogado do cantor preencheu os documentos apenas com o objetivo de "usar a marca", o que significa que Snoop Dogg ainda não lançou a marca mas pretende fazê-lo e, por isso, quer já "bloquear" o nome, antes que alguém o use antes.

Esta não é a primeira marca que o rapper lança, sendo que, em 2015, Snoop lançou uma marca de canábis com o nome "Leafs By Snoop" (folhas do Snoop) e no ano passado lançou uma marca de licores chamada "Indoggo Gin". Recorde-se que o cantor já publicou inclusive um livro de receitas e já apareceu em segmentos de programas de culinária.