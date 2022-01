Maiores de 18 vacinados com a Janssen há pelo menos 90 dias já podem agendar dose de reforço

Todas as pessoas com mais de 18 anos que foram vacinadas contra a covid-19 com a vacina de dose única da Janseen, há pelo menos 90 dias, já podem efetuar o pedido de autoagentamento para receberem a dose de reforço.

Segundo o portal da Direção-Geral da Saúde (DGS) criado para o efeito, o autoagendamento está disponível para pessoas com 60 ou mais anos para a dose de reforço contra a covid-19 e/ou gripe, pessoas com 45 ou mais anos para dose de reforço contra a covid-19 e pessoas com 18 ou mais anos vacinados com a vacina Janssen há 90 ou mais dias.