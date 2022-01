Mais de 3,7 milhões de pessoas com a dose de reforço contra a covid-19

Mais de 3,7 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, cerca de 67 mil das quais nas últimas 24 horas.

De acordo com o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), nas últimas 24 horas foram administradas 63.720 doses de reforço. No total, 3.722.623 pessoas já estão vacinadas com este reforço em Portugal. A faixa etária dos 70 aos 79 anos é aquela onde o processo está mais avançado, com 92% da população imunizada (882.366 idosos).

No que diz respeito ao esquema de vacinação primária, há 8.755.749 pessoas com o esquema primário completo.

Quanto à vacinação de crianças, já receberam a vacina contra a covid-19 um total de 300.624 menores entre os 5 e os 11 anos – mais 32 face a ontem.

Há ainda 2.509.651 utentes vacinados contra a gripe, mais 7.161 nas últimas 24 horas.