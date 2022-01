Menina de cinco anos morre nos Alpes depois de ser atingida por esquiador a alta velocidade

Uma menina de cinco anos morreu no passado sábado, nos Alpes franceses, depois de ter sido atingida por um homem que esquiava a alta velocidade. O indivíduo, de 40 anos, foi indiciado por homicídio culposo. Segundo o Ministério Público de Bonnevilee, a velocidade a que seguia o esquiador terá sido a causa da tragédia.

O acidente ocorreu na estação de Flaine, na região de Haute-Savoie dos Alpes franceses, à qual o arguido já estaria habituado a frequentar.

A menor, por sua vez, encontrava-se a particpar numa aula da Escola Nacional de Esqui, com outras quatro crianças, tendo sido atingida quando estavam todos em fila indiana.

A menina, que morava com os pais na Suíça, acabou por morrer no helicóptero a caminho do hospital, apesar da intervenção dos serviços de emergência.