Morreu o ator francês Gaspard Ulliel

Morreu, esta quarta-feira, aos 37 anos, o modelo e ator francês Gaspard Ulliel, na sequência de um acidente de esqui ocorrido na terça-feira à tarde, em La Rosière, Saboia, em França.

O anúncio foi feito pela família numa declaração enviada à AFP.

Filho de estilistas, o primeiro trabalho mais conhecido de Gaspard Ulliel no cinema foi no filme Anjo da Guerra (2003). Mais tarde, o seu papel em Um Longo Domingo de Noivado (2004) valeu-lhe, em 2005, o prémio César – os mais prestigiados do cinema francês – na categoria de melhor promessa masculina.

Em 2014, o ator francês vestiu a pele do famoso estilista Yves Saint-Laurent, num filme biográfico do cineasta Bertrand Bonello e, em 2017, ganhou o César de melhor ator pelo seu papel em Tão Só o Fim do Mundo (2016).

Além de ser o rosto das campanhas publicitárias do perfume Bleu de Chanel, internacionalmente tinha participado na série da Marvel Moon Knight: Cavaleiro da Lua, que vai estrear em março na plataforma Disney+.

Gaspard Ulliel estava desde 2013 com a também atriz Gaëlle Piétri e deixa um filho de cinco anos.