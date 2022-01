Lady Gaga revela que cena de sexo com Salma Hayek foi retirada do filme 'House of Gucci'

Lady Gaga, cantora e rosto do filme 'House of Gucci', revelou que os diretores retiraram do filme uma cena de sexo com a atriz Salma Hayek.

"Há todo um lado do filme que vocês não viram", atirou Lady Gaga, durante um painel de discussão sobre o filme entre os atores.

Gaga, que interpreta Patricia Reggiani, explicou que nas filmagens não utilizadas, a sua personagem começa a desenvolver uma "relação sexual com Giuseppina 'Pina' Auriemm", papel assumido por Hayek.

Segundo a artista, esta cena poserá vir a ser incluída num filme com os "cortes do diretor" Ridley Scott.

O filme de Ridley Scott é estrelado por Al Pacino como Aldo Gucci, Jeremy Irons como seu irmão Rodolfo e Adam Driver como seu sobrinho Maurizio, que assumiu a empresa de moda até ser assassinado em 1995 por um assassino contratado pela sua ex-mulher, Patrizia Reggiani (interpretada por Lady Gaga).

Baseado no livro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed', de Sara Gay Forden, escrito em 2000, o filme, diz a família, atribui “um tom e uma atitude aos protagonistas que nunca lhes pertenceram".