Cláudia Vieira fala sobre "dor insuportável" após a partida de Yoshi

Cláudia Vieira utilizou as redes sociais para partilhar com os seguidores a partida do seu companheiro de quatro patas de longa data, Yoshi.

“É com uma profunda tristeza que partilho convosco que o patudo mais incrível do mundo nos deixou”, começou por escrever a atriz na legenda de uma fotografia, partilhada no Instagram, esta quinta-feira, e na qual surge ao lado do animal.

“O Yoshi, o Yoshi o cão da minha vida partiu… fez a diferença nas nossas vidas e na de muitos que se cruzaram com ele… com uma dedicação sem igual, foi mais do que alguma vez eu podia desejar, um verdadeiro companheiro, cúmplice, amigo, inteligente e tão mas tão meigo, de uma entrega ímpar e que por tantas vezes deu-me aquele olhar, aquela lambidela, aquela motivação para viver a vida como deve ser vivida! Com muito amor”, acrescentou.

A atriz termina confessando a enorme dor que sente neste momento.

“A dor deste momento é muita e insuportável. Fica uma certeza fomos muito felizes, tu e nós em te ter. Vais fazer tanta falta meu cabeçudo bom. Minha sombrinha que eu tanto amo”, completou.

Sublinhe-se que Cláudia Vieira tinha Yoshi há mais de dez anos.