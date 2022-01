Efemérides de 24 de Janeiro

O ex-presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker (n.1954 com mandato entre 2014-19), manifestou há 5 anos a sua preocupação com as questões sociais e considerou que todos os Estados-membro da UE deveriam introduzir salários e rendimentos mínimos para os seus trabalhadores e desempregados.





1803 Foi criada há 219 anos, no tempo de D. Maria I (1734-1816, a reinar desde 1777), mas já na regência do filho futuro D. João VI (desde 1792), a Junta da Administração dos Fundos e Juros dos Reais Empréstimos portugueses, ou Junta do Crédito Público – hoje demasiado em foco com os empréstimos externos, mas já com outro nome.

1821 Começou há 201 anos, no Palácio das Necessidades, a sessão preparatória das Cortes Constituintes, encarregadas de redigir a Constituição de 1822.

1848 James Marshall (1810-85) descobriu há 174 anos a primeira pepita de oiro no Estado da Califórnia, em Coloma, provocando uma célebre corrida ao oiro, tão tratada em Westerns.

1907 O general britânico Baden-Powell 1857-19419, fundador do escutismo (que entraria em Macau em 1911 e em Braga em 1923), organizou há 115 anos o primeiro grupo de escuteiros, na ilha de Brownsea, Inglaterra, com vinte rapazes dos 12 aos 16 anos,.

1919 Foi dominada há 103 anos a revolta monárquica de Lisboa, que pretendia seguir a breve Monarquia do Norte (de 19 Janeiro a 13 de Fevereiro), instaurada por Paiva Couceiro (1861-1944).

1924 São Petersburgo, já no tempo de Staline (1879-1953, líder soviético desde 1922), passou a designar-se há 94 anos Leninegrado em homenagem ao fundador da URSS, sendo Petrogrado depois do colapso soviético.

1959 João XXIII (1881-1963, Pontífice desde 58) anunciou há 63 anos convocação Concílio Ecuménico – vindo a reunir-se o Vaticano II entre 1962-65, depois de convocado em 61, terminando já com Paulo VI (1897-1978).

1984 O Governo português do Bloco Central aprovou há 38 anos a despenalização do aborto, no mesmo dia em que Steve Jobs (1955-2011) fez uma das maiores revoluções do mundo, ao apresentar o computador Macintosh.

1990 Primeira Expedição Lisboa-Bissau, organizada por José Megre (1942-2009), sendo a caravana ali recebida há 32 anos em euforia ao fim de cerca de 7.000 km de percurso por terra e mar.

2006 O relatório preliminar da comissão de inquérito do Conselho da Europa sobre os voos da CIA, assegurou há 16 anos a passagem de centenas de aviões por países europeus.

2017 O ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker (n.1954 com mandato entre 2014-19), manifestou há 5 anos a sua preocupação com as questões sociais e considerou que todos os Estados-membro da UE deveriam introduzir salários e rendimentos mínimos para os seus trabalhadores e desempregados.

2019 Aprovado, há 3 anos, novo Código Penal de Angola.

2021 Há 1 ano, corria a notícia de que o novo Presidente dos EUA, J. Biden, criticava o Muro contra os emigrantes no México, do seu antecessor na Casa Branca, D. Trump.