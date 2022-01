Bella Hadid mantém-se afastada do álcool

O ano é novo mas as decisões tomadas no passado mantêm-se: Bella Hadid vai continuar longe do álcool. As declarações foram feitas pela modelo, que deixou de consumir bebidas alcoólicas a meio do ano passado, à revista InStyle.

"Já tive a minha dose", revelou a modelo, admitindo que "adorava álcool e chegou a um ponto em que" começou a cancelar as saídas à noite poque sabia que não se conseguiria controlar.

"Não sinto essa necessidade [de beber álcool] porque sei como me vai afetar quando acordar às 3h da manhã com uma ansiedade horrível e a pensar naquilo que disse há cinco anos quando terminei o liceu", explica. "É este efeito que nunca acaba de, essencialmente, dor e stress por causa de algumas bebidas que não fazem grande coisa", termina.