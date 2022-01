Influencer alerta seguidores para aplicação que edita o corpo de forma "assustadora" mas acaba chocada com comentários

Ariella Nyssa, uma modelo australiana que tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, viu uma das suas publicações no Tik Tok tornar-se viral, depois de mostrar como era fácil para qualquer pessoa mudar drasticamente o seu corpo através de uma aplicação de edição.

O vídeo, que soma já milhões de visualizações e que mostra a modelo a posar de biquíni em frente à câmara, tinha como objetivo, segundo a jovem, mostrar como estas aplicações são “assustadoras” e sublinhar que as mulheres devem gostar de si tal como são. No entanto, a modelo, de 25 anos, acabou por ficar surpreendida com a quantidade de seguidores que questionaram, através dos comentários, o nome da aplicação.

Em entrevista ao news.com.au, Ariella disse que ficou em “choque” com a capacidade da aplicação para fazer tantas edições.

“Na verdade, eu não tinha ideia de que era tão fácil usar uma aplicação e editar o corpo assim. Eu sei que as pessoas editam os seus os corpos em fotos e é fácil, mas não fazia ideia de que podias simplesmente clicar num botão e mudar todo o teu corpo num vídeo”, confessou.

Depois de ver várias pessoas a pedir o nome da aplicação nos comentários, a modelo confessou que ficou “triste” com as reações que obteve à sua partilha.

“Tentei responder a alguns e dizer ‘tu não precisas disso’, mas infelizmente as pessoas não se amam o suficiente, e é por isso que eu partilho as coisas que partilho e quero que as pessoas saibam que podem ser e sentir-se bonitas sem ter que editar e suavizar fotografias ou contorcer o corpo de certas formas”, disse.

Ariella tornou-se influencer há cerca de três anos e diz que nota um grande aumento no uso de aplicações de edição nas redes sociais. Embora não edite as suas fotos, a jovem diz que não tem problemas com outros influencers que optem por ajustar o seu conteúdo, desde que sejam “honestos” sobre as alterações que fizeram.