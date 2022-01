Eric Clapton acredita que aqueles que se vacinaram contra a covid-19 foram alvo de "hipnose"

É do conhecimento geral que o músico é “negacionista”. Desta vez, citou um estudo já refutado pelo mundo académico onde criticou as vacinas.





Numa entrevista cedida ao canal de YouTube ‘The Real Music Observer’, Clapton afirmou ter tomado conhecimento de uma teoria de Mattias Desmet, professor de psicologia clínica da Universidade de Gent (Bélgica), denominada de “hipnose de massas”: “Assim que comecei a procurar pelos sinais de hipnose, comecei a vê-los em todo o lado”, revelou. “Lembrei-me de ver coisas no YouTube que eram tipo publicidade subliminar”, continuou.

A teoria ficou conhecida depois de ter sido falada no podcast do comediante e apresentador Joe Rogan. Contudo, foi rapidamente negada por vários académicos, nomeadamente Stephen Reicher, que é professor de psicologia social da Universidade de St. Andrews, no Reino Unido. “Não tem credibilidade académica”, alertou o professor.