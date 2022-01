Janet Jackson diz que Michael a costumava insultar: "Porca, égua"

Janet Jackson revelou que Michael Jackson lhe costumava atribuir alguns nomes mais maldosos que a deixavam magoada. Segundo o New York Post, as revelações da irmã do ‘rei do pop’ surgem no documentário ‘Janet’, que irá estrear na sexta-feira, dia 28 de janeiro.

“Houve momentos em que o Mike costumava provocar-me e insultar-me”, recorda, lembrando depois os nomes que lhe foram ditos pelo irmão devido ao seu peso: “Porca, égua, put* ou porca, vaca”.

Janet diz que ambos se riam no momento, mas que, no fundo, se sentia magoada. “Ele ria-se disso, eu ria-me também. Mas depois havia algo lá no fundo que doía. Quando tens a dizer-te que és muito pesada, isso afeta-te”, explicou.