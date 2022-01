Quase 11 mil notas falsas retiradas de circulação pelo Banco de Portugal em 2021

Em 2021, foram apreendidas 10.836 notas contrafeitas em circulação em Portugal, revela o Banco de Portugal. Este número representa um decréscimo de 10% em relação a 2020, ano em que foram retiradas de circulação 12.028 notas contrafeitas.

“A quantidade de contrafações detetadas é residual quando comparada com o total de notas em circulação”, sublinha o Banco de Portugal, que revela que as notas de 20 euros continuam a ser as mais aprendidas.

Do total de 10.836 notas contrafeitas apreendidas, 4.324 eram de 20 euros, 3.347 de 10 euros, 1.672 de 50 euros, 830 de cinco euros, 474 de 100 euros, 118 de 500 euros e 71 de 200 euros.

“As contrafações apreendidas em 2021 poderiam ser facilmente identificadas, sem recurso a instrumentos auxiliares, apenas tocando, observando e inclinando a nota para detetar os respetivos elementos de segurança (método ‘Tocar – Observar – Inclinar’)”, destaca o banco central português.

“É importante que os utilizadores verifiquem sempre as notas quando as recebem. Uma nota contrafeita não é reembolsada, o que implica uma perda para a pessoa que a aceita”, alerta.

Veja a tabela divulgada pelo Banco de Portugal.