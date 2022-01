Novos casos descem ligeiramente e internamentos em alas covid voltam a baixar

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 59.194 novos casos de covid-19 e 39 mortes associadas à doença. Sublinhe-se que o número de novas infeções desceu ligeiramente, depois de o país reportar por três dias consecutivos mais de 60 mil infetados, tendo atingindo novos máximos. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o país soma agora um total acumulado de 2.566.551 infetados e 19.827 vítimas mortais, desde o início da pandemia.

O Norte voltou a reportar o maior número de novos casos, sendo que nesta região foram diagnosticadas mais 24.655 infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 17.263, o Centro com 10.569, o Algarve com 2.344 e o Alentejo com 1.771. Na Madeira e Açores, foram confirmadas 981 e 1.611 novas infeções, respetivamente.

Dos 39 óbitos reportados, 17 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Norte, sete no Centro, três no Algarve, três no Alentejo e um na Madeira. Apenas o arquipélago dos Açoresnão reportou qualquer morte devido à covid-19.

O número de internamentos nas alas covid-19 desceu nas últimas 24 horas, sendo que há menos 28 pessoas internadas comparativamente ao dia anterior, num total de 2.292.

Já os internamentos nas unidades de cuidados intensivos aumentaram, com a entrada de mais um caso positivo. No total, há agora 153 pessoas em UCI.

Por outro lado, o número de recuperados aproxima-se dos dois milhões. Nas últimas 24 horas, mais 46.556 pessoas recuperaram da doença, elevando o número total de recuperados desde o início da pandemia para 1.954.755.

Há agora 591.969 casos ativos no país, mais 12.599 do que o reportado no boletim de sexta-feira e as autoridades de saúde têm neste momento 611.042 contactos em vigilância.

A matriz de risco, atualizada na sexta-feira, dava conta de um aumento da incidência, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) verificava uma descida ligeira. Portugal tem neste momento uma incidência de 6130,9 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na atualização anterior, referente a quarta-feira, a incidência nacional era de 5728,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 6108,7 casos e era de 5683,5 casos. Já o Rt é agora de 1,16 a nível nacional e de 1,17 no continente. Na quarta-feira era de 1,17 a nível nacional e de 1,18 no continente.

Consulte aqui o boletim na íntegra.