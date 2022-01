Jogador do Manchester United acusado de violência doméstica

A ex-namorada de Mason Greenwood, jogador do Manchester United, acusou o atleta de violência doméstica,

Harriet Robson partilhou nas redes sociais imagens suas em que aparece ensaguentada e com nódoas negras e ainda um áudio de uma discussão com o internacional inglês. As publicações já foram, contudo, apagadas das redes sociais.

O clube já reagiu ao caso, sublinhado que não tolerar qualquer tipo de violência. Os adeptos dos red devils codenaram a atitude de Mason Greenwood:

"Estamos cientes das imagens e alegações que circulam nas redes sociais. Não faremos qualquer outro comentário até que os factos tenham sido estabelecidos. O Manchester United não tolera qualquer tipo de violência", reagiu o clube citado pelo jornalista inglês James Ducker.

