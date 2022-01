Coroa de flores com mensagem de pêsames entregue ao CDS

Foi entregue na noite de domingo uma coroa de flores na sede do CDS, com uma mensagem de pêsames, ainda antes de se saber que Francisco Rodrigues dos Santos abandonaria a liderança do partido.

Num vídeo partilhado no Twitter, é possível assistir ao momento.

Juro não aguento. Estou a morrer a rir. Alguém enviou uma coroa de flores para a porta do CDS como se fosse um funeral 💀💀💀 pic.twitter.com/WmA5c4YkEw — Clau (@claulolico) January 31, 2022

Já no cartão com uma mensagem, entregue no Largo do Caldas, podia ler-se:

"Para consolo dos que ficam, rezemos pelos que nos deixam nesta hora de pesar. Paz à sua alma, que descanse a Comissão Política Nacional, do CDS-PP e o seu excelso 'presidente'".

A mensagem vem assinada pelo "irmão desaparecido", a "prima modernaça" e o "primo sem maneiras", uma referência ao famoso vídeo de caricatura divulgado pelo partido durante a campanha eleitoral.

Recorde-se que o CDS-PP obteve este domingo o pior resultado da história, não conseguind eleger qualquer deputado e abandonando o parlamento pela primeira vez em 47 anos. De acordo com os dados provisórios da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, o CDS-PP obteve 1,61 % (86.578 votos).

Em resultado, o líder do partido apresentou a demissão: "Estes resultados não deixam margem para dúvidas de que deixei de reunir condições para continuar a liderar o CDS-PP. Por essa circunstância, apresentei ao presidente do Conselho Nacional a minha demissão de presidente do CDS".