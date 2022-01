Ex-marido de Mariah Carey vai ser pai pela oitava vez

Nick Cannon vai ser pai pela oitava vez, com a quinta mulher diferente.

Segundo avançou TMZ, o cantor, de 41 anos, foi fotografado num evento com a modelo Bre Tisei, no qual revelaram o sexo de bebé: um menino.

Sublinhe-se que a notícia é conhecida pouco mais de um mês depois da morte daquele que era o filho mais novo do cantor, Zen, de cinco meses, fruto de um relacionamento com Alyssa Scott, devido a um tumor no cérebro.

Recorde-se que os filhos mais velhos de Cannon – os gémeos Monroe e Moroccan – têm dez anos e são fruto do seu casamento com Mariah Carey. Segue-se Golden, com quatro anos, e Powerful Queen, de um ano, filhos de Brittany Bell. Em junho do ano passado, o cantor voltou a ser pai de gémeos, Zion Mixolyan e Zillion Heir, nascidos a 14 de junho, filhos da DJ Abby de La Rosa. Poucos dias depois, a 23 de junho, nasceu Zen Scott, fruto de um relacionamento com a modelo Alyssa Scott.

Sublinhe-se que Nick Cannon já tinha saído em defesa da poligamia e disse que o facto de ter tido vários filhos, com mulheres diferentes, era algo propositado. “Aquelas que eu engravidei eram aquelas que deveriam ter engravidado. Sou como um cavalo-marinho em termos de procriação. Estou a ter estes filhos de propósito, não é nenhum acidente”, disse.