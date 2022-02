Fãs preocupados com estado de saúde de Céline Dion

Céline Dion está a passar por um momento delicado, tanto a nível pessoal como profissional.

O primeiro “alerta” foi dado pela própria artista que cancelou a turnê americana de 2022 por motivos de saúde. Logo, começaram as preocupações dos seus admiradores: "Céline Dion anunciou hoje que, como o seu problema de saúde recente continua, infelizmente tem de cancelar os espetáculos restantes que deveriam decorrer nos dos EUA, na sua turnê “Courage World Tour”, anteriormente remarcada para datas entre 9 de março e 22 de abril de 2022. Céline completou os primeiros 52 concertos da turnê antes da pandemia, que surgiu em março de 2020, mas recentemente foi diagnosticada com espasmos musculares severos e persistentes que impedem o seu desempenho. A sua recuperação está a demorar mais do que o esperado. A sua equipa médica continua a avaliá-la e a tratar do problema”.

A intérprete de êxitos como ‘My Heart Will Go On’ ou ‘The Power of Love’ publicou uma mensagem, agradecendo o apoio de todos os fãs: "Fiquei emocionada com todas as palavras de incentivo que me têm enviado nas redes sociais. Eu sinto o seu amor e apoio e isso significa o mundo para mim", escreveu nas suas redes sociais.