Inflação acelera para novo máximo em janeiro na zona euro

A taxa de inflação homóloga na zona euro acelerou para 5,1% em janeiro, naquele que é um novo máximo histórico, segundo as primeiras estimativas do Eurostat.

E, tal como aconteceu em dezembro, entre os países da zona euro, Portugal voltou a ter a segunda taxa de inflação mais baixa.

“Analisando as principais componentes da inflação da zona euro, espera-se que a energia tenha a taxa homóloga mais elevada de janeiro (28,6%, comparado com 25,9% em dezembro), seguido por alimentação, álcool e tabaco (3,6%, comparado com 3,2% em dezembro), serviços (2,4%, estável em relação a dezembro) e bens industriais não energéticos (2,3%, contra 2,9% em dezembro)”, detalha o gabinete de estatística europeu.

Feitas as contas, França é o país onde se encontra a taxa de inflação mais baixa (3%). Em segundo lugar estão Portugal e Finlândia (ambos com uma taxa de inflação de 3,4%).

Por outro lado, a taxa de inflação mais elevada está na Lituânia (12,2%), seguida pela Lituânia (11,7%) e depois pela Bélgica e Eslováquia (ambas com 8,5%).